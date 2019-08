Marvel Studios, la regista di Babadook Jennifer Kent vuole dirigere un film su Manifold

Durante una recente intervista esclusiva con i colleghi di IndieWire Jennifer Kent, regista australiana nota per gli horror Babadook e The Nightingale, ha dichiarato di voler dirigere un film sul mutante Manifold per i Marvel Studios.

L'interesse nasce dal fatto che il personaggio, una creazione piuttosto recente della Marvel Comics (la prima apparizione risale al 2009), è associato alla cultura degli aborigeni tanto cara all'autrice. Parlando della possibilità di dirigere un blockbuster dopo i due piccoli film horror realizzati finora, la Kent ha dichiarato:

"Qualora decidessi di intraprendere quella strada, avrei delle opportunità in una certa misura. Ad esempio, una cosa che mi interessa davvero tanto è il personaggio aborigeno della Marvel, Manifold. La cultura aborigena è la cultura più antica della terra; è così sofisticata e profonda. Mi interesserebbe portarlo al cinema. Ci si potrebbe costruire una storia fantastica.”

Creato dall'acclamato sceneggiatore Johnathan Hickman, Manifold è anche noto con il nome di Eden Fesi e ha l'abilità di manipolare lo spazio e il tempo per teletrasportarsi. Voi lo conoscete? Cosa ne pensate delle dichiarazioni della Kent? Avete visto i suoi film? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

