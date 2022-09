Marvel Studios, il recap del D23: tutti gli annunci da Thunderbolts a Secret Invasion

I Marvel Studios hanno emozionato i fan presenti alla del D23 Expo 2022 nel weekend appena trascorso, con un lungo panel che ha visto Kevin Feige salire sul palco Disney per presentare al pubblico il prossimo futuro del Marvel Cinematic Universe.

Purtroppo sono mancati i tanto richiesti aggiornamenti sui film che andranno a completare la Fase 6, così come l'annuncio relativo al cast completo dei Fantastici Quattro, ma ciò non vuol dire che i Marvel Studios siano rimasti con le mani in mano: con una rappresentazione dal vivo del brano “I Could Do This All Day”, tratto dallo spettacolo ”Rogers: The Musical” che ha esordito nella serie Disney+ dello scorso anno Hawkeye, il panel ha arricchito la recente presentazione della Saga del Multiverso avvenuta al Comic-Con di San Diego dello scorso luglio, gettando ulteriore carne sul fuoco dei prossimi episodi della saga.

Qui sotto, in un unico posto, vi proponiamo l'elenco di tutti gli annunci Marvel per il piccolo schermo:

: il produttore esecutivo Ryan Coogler ha offerto ai fan un primo sguardo alla nuova serie Disney Plus, che sarà ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever. Dominique Thorne torna nei panni di Riri Williams, una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il proprio segno nel mondo. Il suo approccio unico alla costruzione di armature di ferro è al tempo stesso brillante e imperfetto, e Ironheart approfondisce le dinamiche della tecnologia rispetto alla magia. Feige ha poi invitato sul palco Anthony Ramos per salutare i fan e raccontare qualcosa del suo personaggio, Parker Robbins aka The Hood. L’arrivo della nuova serie è previsto per il prossimo anno su Disney+. WEREWOLF BY NIGHT : arriverà in streaming su Disney+ a partire dal 7 ottobre lo speciale Marvel Studios, Werewolf by night. Il compositore premio Oscar e regista Michael Giacchino si è unito a Feige sul palco insieme alle star Gael García Bernal e Laura Donnelly per fornire ai fan qualche dettaglio e mostrare il primo trailer di Werewolf by night, che Feige ha definito “fun-scary”.

Qui sotto, invece, l'elenco completo di tutti gli annunci Marvel per il grande schermo:

: Ryan Coogler, il regista del film, ha condiviso una scena e alcuni momenti salienti dell’attesissimo seguito di Black Panther del 2018, svelando nuovi dettagli sulla trama di Black Panther Wakanda Forever. Il film uscirà in Italia il 9 novembre prossimo. ANT-MAN & THE WASP: QUANTUMANIA : ad affiancare Feige sul palco per dare ufficialmente il via alla Fase 5 del MCU sono arrivate le star della saga Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/The Wasp) e Jonathan Majors (Kang il Conquistatore). Il pubblico ha potuto dare uno sguardo esclusivo al film e a un nuovo trailer di Ant Man 3, che vedrà Kang il Conquistatore fare prigioniera la figlia di Scott Lang, Cassie Lang (Kathryn Newton), e costringere Ant-Man a compiere una dei suoi 'furti del tempo' per conto del nuovo villain. Il film è in arrivo nelle sale italiane il 15 febbraio 2023, e Feige ha anticipato che il film si collegherà direttamente ad Avengers The Kang Dynasty.

: ad affiancare Feige sul palco per dare ufficialmente il via alla Fase 5 del MCU sono arrivate le star della saga Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/The Wasp) e Jonathan Majors (Kang il Conquistatore). Il pubblico ha potuto dare uno sguardo esclusivo al film e a un nuovo trailer di Ant Man 3, che vedrà Kang il Conquistatore fare prigioniera la figlia di Scott Lang, Cassie Lang (Kathryn Newton), e costringere Ant-Man a compiere una dei suoi 'furti del tempo' per conto del nuovo villain. Il film è in arrivo nelle sale italiane il 15 febbraio 2023, e Feige ha anticipato che il film si collegherà direttamente ad Avengers The Kang Dynasty. FANTASTICI QUATTRO : Feige ha confermato ufficialmente che Matt Shakman sarà il regista di Fantastici Quattro, che arriverà nelle sale italiane nel 2024. Dal palco della d23 però non sono arrivati annunci relativi al cast del film, con le identità degli attori che interpreteranno la famosa famiglia di supereroi Marvel ancora avvolte dal mistero.

: Feige ha confermato ufficialmente che Matt Shakman sarà il regista di Fantastici Quattro, che arriverà nelle sale italiane nel 2024. Dal palco della d23 però non sono arrivati annunci relativi al cast del film, con le identità degli attori che interpreteranno la famosa famiglia di supereroi Marvel ancora avvolte dal mistero. CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER : il viaggio di Sam Wilson nei panni di Captain America proseguirà con un nuovo film che arriverà nelle sale nel 2024. Il regista di Captain America: New World Order, Julius Onah, ha raggiunto Feige sul palco e insieme hanno dato il benvenuto alle star di The Falcon and The Winter Soldier Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Danny Ramirez (Joaquin Torres) e Carl Lumbly (Isaiah Bradley). A loro si aggiungono i nuovi membri del cast Tim Blake Nelson e Shira Haas, che interpreteranno rispettivamente The Leader, vecchio villain di Hulk già visto nel MCU in The Incredible Hulk del 2008, e Sabra, la prima supereroina israeliana nei fumetti Marvel.

: il viaggio di Sam Wilson nei panni di Captain America proseguirà con un nuovo film che arriverà nelle sale nel 2024. Il regista di Captain America: New World Order, Julius Onah, ha raggiunto Feige sul palco e insieme hanno dato il benvenuto alle star di The Falcon and The Winter Soldier Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Danny Ramirez (Joaquin Torres) e Carl Lumbly (Isaiah Bradley). A loro si aggiungono i nuovi membri del cast Tim Blake Nelson e Shira Haas, che interpreteranno rispettivamente The Leader, vecchio villain di Hulk già visto nel MCU in The Incredible Hulk del 2008, e Sabra, la prima supereroina israeliana nei fumetti Marvel. THUNDERBOLTS : la d23 ha svelato anche il cast completo di Thunderbolts, film che unirà parecchi puntini della FASE 4 del MCU grazie alla partecipazione di Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost), Sebastian Stan (James “Bucky” Barnes/The Winter Soldier - Il Soldato d’Inverno) e Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), tutti presenti sul palco insieme al regista Jake Schreier strappando gli applausi più fragorosi del panel. Il team, una sorta di versione della Suicide Squad della Marvel, comprende anche le star Olga Kurylenko (Taskmaster) e Florence Pugh (Yelena Belova), con quest'ultima che ha registrato un saluto per il pubblico del D23 Expo. Thunderbolts arriverà nelle sale italiane nel 2024.

: la d23 ha svelato anche il cast completo di Thunderbolts, film che unirà parecchi puntini della FASE 4 del MCU grazie alla partecipazione di Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost), Sebastian Stan (James “Bucky” Barnes/The Winter Soldier - Il Soldato d’Inverno) e Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), tutti presenti sul palco insieme al regista Jake Schreier strappando gli applausi più fragorosi del panel. Il team, una sorta di versione della Suicide Squad della Marvel, comprende anche le star Olga Kurylenko (Taskmaster) e Florence Pugh (Yelena Belova), con quest'ultima che ha registrato un saluto per il pubblico del D23 Expo. Thunderbolts arriverà nelle sale italiane nel 2024. THE MARVELS: Kevin Feige ha infine concluso la presentazione dei Marvel Studios al d23 con The Marvels, ripercorrendo momenti chiave della saga prima di dare il benvenuto sul palco alla regista Nia DaCosta e ai membri del cast Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel). I fan hanno potuto dare uno sguardo speciale alle scene del nuovo film (per saperne di più, scoprite la descrizione del footage di The Marvels), che includerà anche il ritorno di Nick Fury (Samuel L. Jackson) e dell'iconico gatto/alieno Goose. The Marvels arriverà nelle sale italiane nel 2023.

Continuate a seguirci per tutte le novità sul futuro della saga dei Marvel Studios: