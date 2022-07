Marvel Studios, il recap del Comic-Con: tutti gli annunci da Fantastici 4 ad Avengers 6!

Nottata lunga e impegnativa quella tra sabato 23 e domenica 24 luglio, quando i Marvel Studios hanno letteralmente preso d'assalto il Comic-Con di San Diego annunciando una serie infinita di nuovi progetti per le prossime fasi del Marvel Cinematic Universe.

Partiamo con la Saga del Multiverso, così è stato denominato il prossimo capitolo della narrazione in eterno sviluppo del MCU che farà da sequel alla Infinity Saga: Kevin Feige ha confermato che ogni 'maxi-saga' del MCU sarà composta da 3 Fasi, e in ogni Fase ci sarà un 'super-cattivo': dopo Thanos dunque spazio a Kang il Conquistatore, che ha debuttato nel poster di Ant Man & The Wasp Quantumania, il film che darà il là alla Fase 5.

La Saga del Multiverso è già iniziata con la Fase 4 e si concluderà con la Fase 6, queste le date d'uscita dei prossimi progetti della Fase 5:

Ant-Man & The Wasp: Quantumania - 17 febbraio 2023

Secret Invasion - primavera 2023

Guardians of the Galaxy 3 - 5 maggio 2023

Echo - estate 2023

Loki 2 - estate 2023

The Marvels - 28 luglio 2023

Blade - 3 novembre 2023

Ironheart - autunno 2023

Agatha: Coen of Chaos - inverno 2023/inizio 2024

Daredevil: Born Again - primavera 2024

Captain America: New World Order - 3 maggio 2024

Thunderbolts - 26 luglio 2024

La Fase 6 inizierà con Fantastici 4 e includerà ben due film degli Avengers nello stesso anno, Avengers 5: The Kang Dynasty e Avengers 6: Secret Wars:

Fantastici 4 - 8 novembre 2024

Avengers: The Kang Dynasty - 2 maggio 2025

Avengers: Secret Wars - 7 novembre 2025

Kevin Feige ha confermato che il prossimo 9 settembre, durante il D23, saranno annunciati altri 8 progetti che faranno parte della Fase 6. Inoltre, nel corso del panel del Comic-Con sono stati mostrati anche il trailer di She Hulk e il trailer di Black Panther Wakanda Forever (film conclusivo della Fase 4), ed è stato annunciato che Daredevil Born Again sarà composta da 18 episodi, un grande cambiamento rispetto alle serie tv della Fase 4. Per concludere, i trailer di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, Secret Invasion e Guardiani della Galassia 3 sono stati proiettati in esclusiva per i presenti al Comic-Con e non sono ancora stati pubblicati online al momento della stesura di questo articolo.

