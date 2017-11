Marvel Studios: quando saranno svelati i film della Fase Quattro?

L'Universo Cinematograficonon ha intenzione di 'chiudere', visto che la Casa delle Idee ha intenzione di lanciare ulteriori personaggi e storie nei prossimi anni, ma i titoli di questi nuovi film sono ancora top-secret al momento.

Il prossimo anno - dopo Black Panther, in arrivo a febbraio - i fan non vedono l'ora di vedere Avengers: Infinity War, seguiti da Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel e Avengers 4 (il cui titolo potrebbe non esser svelato fino al prossimo maggio!), ma dopo? L'unico titolo che sappiamo è Spider-Man: Homecoming 2 a luglio 2019 e, possibilmente, un Guardiani della Galassia vol.3 nel 2020.

La domanda, ovviamente, è la stessa: quando scopriremo i titoli della Fase Quattro? "Non per ora" ha confermato il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige "Ci stiamo concentrando sui prossimi sei film. Finiremo le prime tre fasi, e dopo l'uscita del quarto Avengers nel 2019 potremo discutere pubblicamente di quel che verrà dopo".