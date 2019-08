Marvel Studios: ma quando arriverà nei cinema Spider-Man 3?

Spider-Man: Far From Home ha superato il miliardo di dollari di incasso al box-office mondiale, diventando il film di maggior successo sul personaggio, e sembra inevitabile che Sony Pictures darà un terzo episodio al franchise insieme ai Marvel Studios.

Ovviamente, con l'assenza del titolo nella Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe lo scorso luglio e i vari rumor che vorrebbero l'accordo Marvel/Sony a rischio, in molti hanno pensato al peggio per il ragnetto al cinema.

Ma torniamo per un attimo al San Diego Comic-Con e ad un'intervista condotta da Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios. Nel corso dell'intervista, Feige spiegava: "abbiamo discusso a lungo se annunciare anche la Fase Cinque. Li abbiamo già pianificati, abbiamo cinque anni davanti a noi, ma poi ho pensato abbiamo annunciato undici progetti in due anni: è già tanto".

Quegli undici progetti annunciati nel corso di due anni (annate 2020-2021) sono quelli che comporranno la Fase Quattro del MCU e che sono stati svelati al San Diego Comic-Con. Però, facciamo un rapido conto. I film e le serie annunciate sono state: Black Widow, The Falcon and the Winter Soldier, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki, What If...?, Hawkeye e Thor: Love and Thunder. Sono dieci titoli in totale degli undici a cui Feige si riferiva nell'intervista... svista o c'è qualcosa di più? Che quell'undicesimo titolo sia proprio Spider-Man 3?

Essendo un film distribuito da Sony Pictures, i Marvel Studios non potranno annunciarlo in un panel a loro dedicato (essendo quasi totalmente Disney) e dovranno lasciare che sia Sony a farlo separatamente. E' dunque probabile che, se quell'undicesimo titolo è reale, sarà proprio Spider-Man 3. Ma quando uscirà? Seguendo la logica Sony, che ha imposto alla Marvel un titolo sull'arrampicamuri ogni due anni (2017 e 2019), dunque è probabile che esca nel 2021 (luglio?), il che confermerebbe la presenza del film nella Fase Quattro e come "uno degli undici" titoli che lo comporranno.