Marvel Studios, il punto della situazione: cinque progetti pronti a partire?

Dopo diversi giorni totalmente raccontati dal punto di vista di Warner Bros. e DC Films, emergono alcune nuove informazioni anche per quanto riguarda l'altro lato della barricata, occupato da Disney e Marvel Studios.

Fra le notizie emerse, arrivate dal portale Murphy's Universe, pare infatti che la Casa delle Idee riavvierà molto presto la produzione in Australia per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli di Destin Cretton, e lo stesso accadrà per la serie tv Disney+ WandaVision e The Falcon & The Winter Soldier.

Per quanto riguarda la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, Charles Murphy e il suo team di scoopers hanno scoperto prove di stuntman che tornavano sul set di WandaVision per iniziare i preparativi per le riprese principali mancanti, mentre per The Falcon & The Winter Soldier ha ricevuto il via libera dal governo ceco per tornare a Praga, nonostante il divieto temporaneo per i viaggiatori dagli Stati Uniti di entrare nel paese. Probabilmente a Praga la troupe svolgerà solo il necessario per terminare poi il resto del lavoro presso i Pinewood Studios di Atlanta, dove Spider-Man 3 dovrebbe girare alcune sequenze prima di spostarsi in diversi paesi europei, tra i quali l'Islanda.

Infine, Thor: Love and Thunder si prepara ad arrivare in Australia, terra scelta per le riprese grazie a dei forti crediti d'imposta concessi alla Disney.

