Marvel Studios, a che punto sono i lavori di Eterni: i fan aspettano ancora il trailer

Fan del Marvel Cinematic Universe non temete: sebbene impegnata nella sua campagna Oscar 2021, che la vede strafavorita, la regista Chloe Zhao sta ancora lavorando all'attesissimo Eterni, nuovo film dei Marvel Studios in uscita a novembre 2021.

Del suo nuovo film Marvel e Disney non hanno ancora mostrato neppure un'immagine ufficiale, tanto meno un primo trailer, e ciò è dovuto al fatto che la Zhao a quanto pare è ancora impegnata nel montaggio dell'opera. E' quanto emerso da una recente intervista di Dylan Tichenor, montatore del film, che parlando della nuova opera della regista vincitrice del Leone d'Oro con Nomadland - in arrivo ad aprile su Disney+ - ha dichiarato:

"Sto lavorando proprio in questi giorni con Chloe. Lei è quel tipo di regista che partecipa attivamente al montaggio dei propri film e ha forti opinioni al riguardo. Per fortuna però è un processo di collaborazione, vuole costantemente sapere ciò che penso e ha lasciato che completassi l'intero primo montaggio senza input da parte sua. Lo ha guardato proprio qualche giorno fa. Se ci saranno cose che vorrà modificare, le modificheremo. Ma in generale ha fatto affidamento sull'esperienza mia e del mio team e sui nostri punti di vista. Del resto è per questo che siamo stati assunti! Per la nostra creatività e per la nostra esperienza. E il senso dell'umorismo, ovviamente."

Ricordiamo che Eterni sarà il terzo film dei quattro cinecomic Marvel Studios ad uscire nel 2021: atteso per novembre, sarà preceduto da Black Widow (luglio) e Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli (settembre), per poi essere seguito da Spider-Man: No Way Home (dicembre).