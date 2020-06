I Marvel Studios avrebbero ancora in programma il debutto di Starfox nel MCU

Forse non tutti si ricordano di Starfox a.k.a. Eros, il personaggio dei fumetti Marvel noto anche per essere il fratello di Thanos. Sì, quel Thanos (ne conoscete altri?). I Marvel Studios, però, sembrano ricordarsene eccome, almeno secondo gli ultimi rumor che lo vorrebbero ancora nei piani del MCU.

Stando a quando riportato da MCU Cosmic (via CBM), infatti, Feige e soci avrebbero ancora qualcosa in serbo per il personaggio, che finora sembrerebbe essere già stato in procinto di debuttare sul grande schermo, per poi però optare diversamente.

Prima che iniziassero le riprese de Gli Eterni, il film diretto da Chloé Zhao con Richard Madden e Angelina Jolie, si vociferava in effetti di una possibile apparizione di Starfox, dato anche il nome tra primi casting call, sebbene in seguito non se ne sia più fatta menzione.

Probabilmente, i piani sono cambiati strada facendo, ma ora il personaggio, che ricordiamo nei fumetti è sia un Eterno che un membro degli Avengers, potrebbe finalmente entrare a far parte dell'Universo Cinematografico terrorizzato dal suo malvagio fratello.

Ma se così fosse, in quale progetto sarebbe più probabile vederlo? Potenzialmente si potrebbe davvero trattare di qualsiasi cosa, come suggerisce anche CBM, dal terzo capitolo dei Guardiani della Galassia alla serie tv di She-Hulk (con cui Starfox ha decisamente dei trascorsi).

Voi cosa ne pensate? Sareste contenti di vedere Starfox nel MCU? Fateci sapere nei commenti.