Marvel Studios, un progetto sugli Illuminati in arrivo nel MCU?

Nuovi rumor in casa Marvel vorrebbero in fase di sviluppo ai Marvel Studios un progetto dedicato agli Illuminati. Vediamo cosa ci racconta il world wide web.

Tra fermi, spostamenti e rinvii di una produzione e l'altra, sul web si legge anche di nuovi progetti in cantiere per vari studios.

E se Warner Bros. sta ufficialmente lavorando a una serie tv ambientata nel mondo di The Batman, e Marvel sta lavorando a una nuova serie d'animazione con protagonisti Finn Wolfhard e Anya Chalotra, c'è anche chi, sempre in casa Marvel, starebbe già mettendo a un nuovo progetto dedicato agli Illuminati.

Come riporta il sito Comicbook, citando come fonte Illuminerdi, sembrerebbe infatti che sia stata una lista relativa ai casting ad aver rivelato le intenzioni degli Studios. Al momento, suddetta lista presenterebbe solo il nome del CCO e Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige come produttore, e non è dato sapere se si tratta di un film o di una serie Disney+.

Per coloro che fossero meno avvezzi del "lore Marveliano", il nome Illuminati rappresenta un gruppo di eroi formato, nella sua prima iterazione, da Namor, Iron Man, Dr. Strange, Mr. Fantastic, Freccia Nera, e il Professor X, ognuno a rappresentanza della propria comunità (Xavier per i Mutanti, Reed Richards per gli scienziati, Freccia Nera per gli Inumani ecc). Questi avranno un ruolo fondamentale nel corso di alcune vicende chiave della storia dell'Universo Marvel, come ad esempio Secret Wars (e a tal proposito, i Fratelli Russo hanno delle idee piuttosto interessanti per Secret Wars).

Ovviamente, bisogna prendere l'informazione con le proverbiali pinze, ma voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere introdotti a questo punto della storia Gli Illuminati? Fateci sapere nei commenti.