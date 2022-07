Marvel Studios, presentata la Fase 5: C'è anche Daredevil: Born Again!

Dopo il primo poster di Altman & The Wasp Quantumania, pochi minuti fa Kevin Feige dal palco del Comic-Con ha dichiarato ufficialmente (quasi) finita la Fase 4 del MCU, con la Fase 5 finalmente svelata.

La fase 4 del Marvel Cinematic Universe, suddivisa per la prima volta tra cinema e serie tv di Disney Plus e composta da WandaVision, Falcon & The Winter Soldier, Loki, Black Widow, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Hawkeye, Moon Knight, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Ms Marvel, Thor: Love & Thunder e gli ancora inediti She-Hulk e Black Panther: Wakanda Forever, terminerà proprio col sequel di Ryan Coogler, previsto per novembre.

La Fase 5 del MCU inizierà con Ant-Man & The Wasp: Quantumania, in uscita a febbraio 2023 e, ancora una volta suddivisa equamente tra cinema e serie tv streaming, includerà Secret Invasion, Guardians of the Galaxy 3, Echo, The Marvels, Loki 2, Blade, Ironheart, Agatha: Coen of Chaos (nuovo titolo per la serie spin-off di WandaVision), la nuova serie Daredevil: Born Again (composta da 18 episodi e in uscita nella primavera 2024) e Captain America: New World Order e Thunderbolts: quest'ultimo faceva parte dei titoli del Marvel Universe svelati in anticipo nelle ore precedenti al Comic-Con.

Che cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti!