I Marvel Studios si preparano al grande annuncio nel programma di sabato del Comic-Con

Non prendete impegni per sabato 20 luglio: dopo la pubblicazione del calendario del Comic-Con di venerdì, ecco spuntare online quello della giornata successiva, che avrà per protagonisti assoluti i Marvel Studios.

Nella stessa giornata, spazio anche alla terza stagione di Westworld e al regista Kevin Smith, che presumibilmente presenterà il suo nuovo film Jay & Silent Bob.

Qui sotto il programma completo:

11.30 - Enter the Star Trek Universe (20:30 ore italiane)

13.15 - Westworld III (22:15 ore italiane)

14.45 - The 20th Anniversary of Animation Show of Shows (23:45 ore italiane)

16.00 - Entertainment Weekly: Women Who Kick Ass (01:00 ore italiane)

17.15 - Marvel Studios (02:15 ore italiane)

19.15 - Kevin Smith Reboots Hall H! (04:15 ore italiane)

E' altamente probabile che la compagnia di Kevin Feige presenterà al mondo la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e per scoprire quali annunci potrebbero caratterizzare l'atteso panel vi rimandiamo ai cinque annunci del MCU più probabili in arrivo durante la manifestazione.

Naturalmente impossibile prevedere con certezza ogni cosa, ma sospettiamo che tutto ciò che riguarderà il servizio di streaming on demand Disney+, vale a dire le serie tv Loki, Occhio di Falco, WandaVision e Falcon & The Winter Soldier potrebbe essere promosso al D23, e quindi saltare il Comic-Con, durante il quale lo studio si concentrerà sui progetti cinematografici.