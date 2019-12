Kevin Feige conferma: i Marvel Studios stanno preparando il prossimo grande crossover

Avengers: Endgame è stato un vero e proprio film-evento. Culmine dell'Infinity Saga iniziata con il primo Iron Man e conclusasi con Spider-Man: Far From Home, il crossover diretto dai Fratelli Russo si è imposto come il più grande incasso della storia del cinema, ma quando arriverà il prossimo crossover del MCU?

Stando a Kevin Feige, apparso nei giorni scorsi al CCXP per presentare tra le altre cose il primo footage de Gli Eterni non ancora diffuso in rete, lo studio è a buon punto con lo sviluppo del prossimo Avengers (sempre se si tratterà di un Avengers), anche se la priorità è la buona riuscita dei film già annunciati.

"Sì, il MCU è un universo interconnesso, ma in realtà vogliamo concentrarci su un film alla volta" ha detto il presidente dei Marvel Studios (via CinemaBlend) al sito brasiliano Omelete. "Faremo Black Widow al meglio, e poi il migliore Gli Eterni possibile, faremo al meglio Shang-Chi, Doctor Strange, Thor, Captain Marvel e Black Panther. E continueremo a evolvere le loro storie. E a quel punto sì, è sempre divertente vederli tutti insieme in un progetto più ampio. Che, ve lo prometto, è già ben avviato."

È ancora presto per capire di cosa tratterà il prossimo crossover del MCU, anche perché le dinamiche della Fase 4 probabilmente inizieranno a delinearsi sul serio con l'uscita del film su Gli Eterni - "Gli Eterni sanno dell'esistenza degli Avengers, ma gli Avengers non ne sanno ancora molto su di loro" ha confermato Feige durante il Comic-Con.

Per quanto riguarda il calendario del MCU, lo ricordiamo, Disney deve ancora assegnare tre dei quattro slot programmati per il 2022, in uno dei quali (il 6 maggio) è stato già fissato il debutto di Black Panther 2. Restando dunque le date del 18 febbraio, 29 luglio e 7 ottobre.

Se la Casa di Topolino vorrà mantenere l'uscita primaverile che tanto ha giovato agli ultimi capitoli degli Avengers (e in genere squadra che vince non si cambia), però, potremmo dover attendere il 5 maggio 2023 per vedere un nuovo crossover. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Qui trovate il calendario della Fase 4 del MCU tra cinema e Disney+.