I Marvel Studios stanno pianificando una trilogia su Jane Foster?

Secondo le fonti di We Got This Covered, assolutamente non confermate e quindi da prendere con le dovute precauzioni, i Marvel Studios starebbero pianificando un'intera trilogia incentrata sulla Jane Foster di Natalie Portman, il cui primo capitolo sarà l'annunciato Thor: Love & Thunder.

Come sappiamo dal prossimo film di Taika Waititi la Portman non reciterà più solo nei panni di Jane Foster, astrofisica, ma anche in quelli di invece sarà Jane Foster, la Potente Thor, dato che in qualche modo e per qualche ragione sarà ritenuta degna di sollevare il martello Mjolnir e quindi di possedere i poteri di Thor.

Sembra probabile che non si tratterà di un semplice exploit, ma che il personaggio possa tornare anche in futuro, e il sito riporta appunto che Kevin Feige ha grandi progetti per la Potente Thor: fonti anonime non meglio identificate, che avrebbero suggerito al sito recenti scoop su WandaVision e Nova poi confermati anche da MCU Cosmic, avrebbero rivelato che i Marvel Studios vogliono fare di Jane Foster la protagonista di una nuova trilogia stand-alone dopo Love and Thunder.

Voi cosa ne pensate? Avremo due Thor nel prossimo futuro del MCU? Quale dei due si unirà ai prossimi Avengers? La Portman sostituirà Chris Hemsworth per sempre, oppure formerà un gruppo di supereroi tutto al femminile nel film che Scarlett Johnasson vuole convincere i Marvel Studios a realizzare?

