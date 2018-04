Marvel Studios: per Kevin Feige, il personaggio di Nova ha tante potenzialità

Dopo Avengers: Infinity War, in arrivo mercoledì, e Ant-Man and the Wasp ad agosto, i Marvel Studios hanno annunciato tre titoli per il 2019: Captain Marvel, Avengers 4 e Spider-Man: Homecoming 2.

Tutto ciò che verrà dopo, nella cosiddetta Fase Quattro dell'intero Marvel Cinematic Universe, è ancora top-secret. Eppure, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, conferma che tra i personaggi che hanno più potenziale per approdare all'interno di questo Universo Cinematografico c'è proprio Nova.

In una nuova intervista, il presidente nomina Nova come uno dei personaggi con un potenziale immediato per il Marvel Cinematic Universe: "Nova è... se avessimo una lavagna enorme con tutti i personaggi con un potenziale immediato per questo Universo Cinematografico, penso che Nova sarebbe presente. Per via del suo collegamento con l'universo dei Guardiani della Galassia, perché ci sono svariati esempi dai fumetti originali che potrebbero essere presi e sono molto interessanti. E sì, è vero... Nova era in una delle prime stesure della sceneggiatura del primo Guardiani della Galassia".

Per ora nella Fase Quattro sono semi-confermati solo tre titoli: Guardiani della Galassia vol.3, il film stand-alone sulla Vedova Nera e Black Panther 2. Sarebbe interessante se Nova venisse introdotto in Guardiani 3 per poi diventarne uno dei membri ufficiali per "la nuova iterazione" del team promessa da James Gunn in persona.