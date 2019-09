I Marvel Studios stanno pensando a Magneto e Charles Xavier come afroamericani

Secondo quanto riportato da MCU Cosmic, sempre aggiornato sui movimenti e le voci di corridoio dei Marvel Studios, il produttore Kevin Feige e i suoi collaboratori starebbero valutando la possibilità di rileggere le origini di Magneto e Charles Xavier.

Stando a quelli che sarebbero non solo rumor, ma addirittura idee attualmente in corso di discussione negli uffici della casa di produzione, i due celebri personaggi degli X-Men potrebbero apparire come afroamericani nel Marvel Cinematic Universe, anche se al momento non è chiaro se la "trasformazione" è stata pensata per il professor X, per Eric Lehnsherr o entrambi, né ovviamente se alla fine si deciderà di effettuarla davvero.

La cosa sarebbe stata tirata in ballo durante una recente sessione di brainstorming pensata per escogitare dei modi per differenziare i futuri X-Men MCU da quelli della saga della Fox: ripetiamo comunque che viene specificato chiaramente che si tratta di un processo molto preliminare, dato che passeranno ancora alcuni anni prima che Marvel Studios portino effettivamente i personaggi nel MCU. molti anni prima di vedere i personaggi nell'MCU.

Quello che viene comunque confermato dal rumor è che Kevin Feige e i Marvel Studios stanno già lavorando al progetto e la loro intenzione è fare qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto visto nel corso del franchise creato da Bryan Singer nel 2000.

