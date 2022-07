Marvel Studios tra passato e futuro: guida completa alla saga da Fase 1 a Fase 5 e oltre

Sono passati 14 anni dall'uscita di Iron Man di Jon Favreau, primo mattone di un castello che da allora il super-produttore Kevin Feige sta continuando a costruire ed ampliare a suon di successi clamorosi al botteghino di tutto il mondo.

Oggi il Marvel Cinematic Universe si sta evolvendo mese dopo mese, mantenendo gli stessi livelli produttivi per proporre progetti più diversificati e trame apparentemente più slegate, ma il futuro è alle porte e nuovi cambiamenti sono in arrivo: i Marvel Studios saranno infatti al San Diego Comic Con per presentare la prossima meta del franchise dopo la Infinity Saga, e con l'enorme Fase 4 (la più corposa in assoluto finora) in pieno corso di svolgimento abbiamo pensato di proporvi una pratica guida riassuntiva del MCU così com'è conosciuto oggi.

Dalla Fase 1 ai film della Fase 5 già annunciati, ecco tutto quello che dovete sapere sul Marvel Cinematic Universe:

INFINITY SAGA: FASE 1 - Iron Man, L'incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America: Il primo Vendicatore, The Avengers

- Iron Man, L'incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America: Il primo Vendicatore, The Avengers INFINITY SAGA: FASE 2 - Iron Man 3, Thor: Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man

- Iron Man 3, Thor: Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man INFINITY SAGA: FASE 3 - Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardiani della Galassia 2, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man & The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home

- Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardiani della Galassia 2, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man & The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home NUOVA SAGA: FASE 4 - WandaVision, Falcon & The Winter Soldier, Black Widow, Loki, What If, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Hawkeye, Moon Knight, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Ms Marvel, Thor: Love & Thunder (in uscita), I am Groot (inedito), She-Hulk (inedito), Licantropus (inedito), Black Panther: Wakanda Forever (inedito), Guardiani della Galassia Speciale Natalizio (inedito), Secret Invasion (inedito) Ant-Man & The Wasp: Quantumania (inedito), Iron Heart (inedito), Guardiani della Galassia 3 (inedito), The Marvels (inedito), Armor Wars (inedito), Echo (inedito), Fantastici Quattro (inedito)

Secondo quanto riferito il film dei Fantastici Quattro dovrebbe essere l'ultimo capitolo della Fase 4 del MCU (da notare come la Fase 4, al suo completamente, finirà con l'essere ancora più grande dell'intera Infinity Saga), con le serie tv citate nel paragrafo precedente hanno tutte una data d'uscita stimata entro la fine del 2023. Da qui in avanti i piani dei Marvel Studios sono avvolti nel mistero, ma nel paragrafo successivo vi segnaliamo comunque i progetti della cosiddetta Fase 5. Chiaramente, la lista è soggetta a possibili cambiamenti qualora la Marvel decidesse di anticipare un progetto piuttosto che un altro:

NUOVA SAGA: FASE 5 AL CINEMA - Blade, Deadpool 3, Captain America 4, Shang-Chi 2, Thunderbolts, Film sugli X-Men ancora senza titolo, Spider-Man 4

- Blade, Deadpool 3, Captain America 4, Shang-Chi 2, Thunderbolts, Film sugli X-Men ancora senza titolo, Spider-Man 4 NUOVA SAGA: FASE 5 SU DISNEY+ - Agatha: House of Harkness, Spider-Man: Freshman Years, Marvel Zombies, Serie tv su Wakanda, Serie tv legata a Shang-Chi, Nova, Wonder Man, Daredevil, Loki 2

Tralasciando i progetti intuibili grazie ai finali dei precedenti capitoli ma non ancora annunciati (come ad esempio Doctor Strange 3, Moon Knight 2, Eternals 2 e così via), è chiaro che i fan dei Marvel Studios siano curiosi di sapere in che direzione andrà la saga nei prossimi anni e qual è la meta alla fine del sentiero che Kevin Feige ha iniziato a tracciare con tutte queste tappe. Molto probabilmente tutto sarà più chiaro dopo il Comic Con: luglio è iniziato e mancano solo poche settimane all'appuntamento, dunque rimanete sintonizzati!