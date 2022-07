Marvel Studios: a che ora ci saranno panel e annunci del Comic-Con di San Diego 2022?

L'edizione 2022 del Comic-Con di San Diego inizierà oggi giovedì 21 luglio e proseguirà fino a domenica 24 luglio, una quattro giorni di appuntamenti imperdibili e annunci dai mondi di cinema, serie tv, videogame e fumetti che che vedrà anche il grande ritorno dei Marvel Studios sul palco.

Lo studio cinematografico di Kevin Feige partecipò l'ultima volta al Comic-Con nel 2019, quando dal palco della famosa Sala H annunciò l'intera Fase 4 e svelò che, per la prima volta, il Marvel Cinematic Universe si sarebbe diramato anche in numerose serie tv esclusiva per Disney Plus. Oggi la quasi totalità dei progetti annunciati all'epoca è già uscita o arriverà nelle prossime settimane tra cinema e streaming, dunque il tempismo per questo nuovo Comic Con non potrebbe essere migliore.

Come già confermato in precedenza, i Marvel Studios saranno al Comic Con con due panel, uno dedicato alle numerose serie tv animate esclusiva di Disney Plus (e canoniche col resto del MCU) e un altro dedicato ai progetti live-action. Ma quando ci saranno questi due panel Marvel? Ve lo sveliamo.

Il panel dell'animazione dei Marvel Studios inizierà venerdì 22 luglio alle 11:45-13:15 PT, un orario che corrisponderà alle nostre ore 20:45 di venerdì 22; il secondo panel, quello incentrato sui progetti live-action dei Marvel Studios, è previsto invece per sabato 23 luglio dalle 17:00 alle 18:00 PT, vale a dire le nostre 2:00am di domenica 24.

