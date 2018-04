Marvel Studios: Occhio di Falco avrà il suo standalone!

sta per arrivare in sala, e oggi arriva la notizia che finalmente si farà un film standalone su Hawkeye, dopo ben 10 anni nell'MCU!

Dopo quasi un decennio di apparizioni random nel Marvel Cinematic Universe, sembra che Jeremy Renner possa finalmente interpretare un film indipendente basato sul suo personaggio, Hawkeye.

Secondo quanto riportato da Variety, lo studio ha ingaggiato Christopher Markus e Stephen McFeely per scrivere la sceneggiatura. Questi scrittori sono famosi per aver scritto ogni film della trilogia di Capitan America, Thor: The Dark World, l'imminente Avengers: Infinity War e il suo sequel senza titolo, Avengers 4.

L'attore principale, che ha fatto parte dell'universo cinematografico dopo Thor, è stato pronto a rispondere al report e, alla domanda su cosa gli piacerebbe vedere nel film, mentre promuoveva la sua prossima commedia Tag, Renner ha detto questo:

"Tutto sta nella storia, nel contenuto, e davvero alla Marvel gli autori sono in grado di creare una storia degna di un film "solo". Non so di cosa tratterà, o come sia, ma sono fiducioso che possano davvero fare tutto ciò che vogliono, se vogliono farlo. E io sarei in pista!"

Il rapporto di Variety avverte che il film indipendente è ancora nelle primissime fasi di sviluppo e non ha ancora ricevuto il semaforo verde, ma dal momento che Renner ha comunque firmato per un film standalone sin dall'inizio, è stato irremovibile sul fatto di farlo prima di diventare troppo vecchio:

"Non aspettassero però troppo a lungo! Non voglio vedermi a 50 anni in calzamaglia!"

Vedremo se questo progetto avrà davvero luce verde, magari in concomitanza con l'uscita del solo movie su Black Widow, anch'esso recentemente approvato.Forse, con gli slot del 2020 pieni, vedremo il film su Hawkeye nel 2021.

Che ne dite?

Pesce d'Aprile! :D

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.