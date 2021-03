Marvel Studios, il nuovo calendario uscite: come cambiano i piani?

Dato che l'andamento dei contagi da coronavirus è ancora incerto e le chiusure si stanno rivelando ancora necessaria un po' ovunque, i Marvel Studios hanno deciso infine di posticipare l'attesissimo Black Widow con Scarlett Johansson al prossimo 9 luglio 2021, annunciando l'arrivo in contemporanea su Disney+ in Accesso Anticipato.

La decisione ha ovviamente portato delle ripercussioni nel calendario Marvel Cinematic Universe da qui al 2022, per l'intera Fase 4 insomma, anche se a dire il vero minime al momento, nonostante Kevin Feige e co. abbiamo scelto di arrogarsi la riserva di optare per un rinvio all'ultimo se i contagi dovessero mai riprendere a salire nonostante i vaccini e le sale non rispondessero eventualmente bene alle riaperture.



Comunque, tenendo conto anche degli show Disney+, il calendario è adesso così formato:



LOKI in arrivo su Disney+ il prossimo 11 giugno 2021

BLACK WIDOW al cinema e su Dinsey+ il prossimo 9 luglio 2021

WHAT IF...? in arrivo su Disney+ nell'Estate del 2021

SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS al cinema il prossimo 3 settembre 2021

GLI ETERNI al cinema il prossimo 5 novembre 2021

MS. MARVEL in arrivo su Disney+ nel tardo 2021

HAWKEYE in arrivo su Disney+ nel tardo 2021

SPIDER-MAN: NO WAY HOME al cinema il prossimo 17 dicembre 2021

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS al cinema il 25 marzo 2022

THOR: LOVE AND THUNDER al cinema il 6 maggio 2022

BLACK PANTHER II al cinema l'8 luglio 2022

CAPTAIN MARVEL II al cinema l'11 novembre 2022



Tutti gli altri progetti, da Ant-Man and the Wasp: Quantumania a Moon-Knight, non hanno ancora date definitive.