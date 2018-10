Marvel Studios: nuovi dettagli su Gli Eterni, svelati i film del 2020?

Il futuro del Marvel Cinematic Universe non è ancora chiarissimo, eppure il That Hashtag Show sembra aver svelato i possibili film in uscita nel 2020 in un nuovo report che, ricordiamo, non è confermato al 100%.

Come saprete, i Marvel Studios hanno cancellato una data di uscita nel 2020 (quella di luglio), tenendo solo quella di maggio e di novembre. Ma quali titoli vedremo in queste due release? That Hashtag Show ha confermato che il 1° maggio 2020 uscirà la pellicola stand-alone dedicata alla Vedova Nera con Scarlett Johansson e diretto da Cate Shortland; il film dovrebbe prendere vantaggio dagli incentivi disponibili per girare in Croazia e quindi una porzione dello spin-off sarà girato proprio lì nel corso del 2019.

Il 6 novembre 2020, invece, il sito afferma che la Marvel punterà su Gli Eterni, diretto da Chloe Zhao. Riguardo questo progetto, That Hashtag Show ha spiegato che, sebbene nei fumetti ci sono due iterazioni (quella famosa di Jack Kirby e quella successiva di Neil Gaiman), questo cinecomic sarà ispirato maggiormente dal lavoro di Kirby. La pellicola introdurrà il pubblico sia al mondo degli Eterni che dei loro acerrimi nemici, i Devianti, e dovrebbe collegarsi ad altri personaggi esistenti, lasciando aperte le porte all'introduzione di altri personaggi molto famosi dell'Universo della Marvel per il futuro. I protagonisti saranno Ikaris e Sersi, legati tra di loro sentimentalmente.