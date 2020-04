Marvel: terremoto sulle date di uscita di Doctor Strange 2 e Thor: Love and Thunder

Disney ha messo nuovamente mano al calendario del Marvel Cinematic Universe in collaborazione con Sony Pictures, che ha deciso di rinviare Spider-Man 3 a novembre 2021, data di uscita riservata in precedenza a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Di conseguenza, infatti, l'atteso sequel con Benedict Cumberbatch è stato posticipato al 25 marzo 2022. Ciò significa che l'inizio del 2022 vedrà l'uscita di due film del MCU nel giro di un mese e mezzo: proprio per questo l'uscita di Thor: Love and Thunder è stata anticipata di una settimana, dal 18 all'11 febbraio.

Affidato a Sam Raimi, di ritorno alla regia di un film Marvel dopo aver già diretto gli iconici Spider-Man con Tobey Maguire, Doctor Strange in the Multiverse of Madness è uno dei capitoli più attesi della Fase del MCU e, vista l'importanza del Multiverso nel futuro della saga e il suo legame con altri titoli quali WandaVision e Loki, anche uno dei più importanti.

A meno di sorprese sembra dunque che il calendario del MCU sia stato definitivamente aggiornato, con la Fase 4 che ricordiamo sarà inaugurata da Black Widow il prossimo 6 novembre. Per altri approfondimenti sul nuovo capitolo dedicato allo stregone, vi lasciamo al nostro speciale sul ritorno di Sam Raimi in Doctor Strange 2.