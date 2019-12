I Marvel Studios non proveranno a sostituire Stan Lee, parola di Victoria Alonso

Dopo il cameo finale di Stan Lee in Avengers: Endgame, sembra proprio che nessuna figura chiave della Marvel prenderà il suo posto nei film del franchise. A confermarlo è la vice-presidente dei Marvel Studios Victoria Alonso, che ha negato la possibilità di vedere altri cameo del genere nel futuro del MCU.

"Stan Lee non è sostituibile. Quindi non proveremo mai a farlo" ha spiegato la produttrice al Miami Latin News (via Comicbook.com). "Lui è una leggenda, non proveremo mai a rimpiazzarlo. Arriveranno altri, e ci sono già dei creativi fenomenali come Kevin Feige, ma di Stan Lee ce n'è soltanto uno."

Promosso di recente a direttore creativo della Marvel, Feige nel 2017 aveva già rivelato di non voler partecipare a nuovi cameo dopo l'esperienza nel primo X-Men di Brian Singer: "L'unica ragione per cui l'ho fatto è perché ero completamente coperto. Ero uno scienziato dell'Arma X che tirava fuori gli artigli di Wolverine. Ma avevo un cappuccio e una maschera... e anche i guanti. Ogni centimetro del mio corpo era coperto. Perciò ho accettato di farlo. E ci sono riuscito appena, oltretutto."

Con il 2020 ormai alle porte, è tempo di proiettarci alla Fase 4 del MCU che partirà ufficialmente il prossimo 1 maggio (in Italia il 29 aprile) con l'uscita di Black Widow. A novembre toccherà invece al debutto degli Eterni, film che inizierà a delineare ciò che ci attende dalla saga post-Thanos. Nel frattempo potete dare un'occhiata al trailer di Black Widow.