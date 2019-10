I Marvel Studios non produrranno un'altra maxi storia come la Infinity Saga

In una recente intervista Trinh Tran, storica produttrice dei Marvel Studios, ha dichiarato che passeranno diversi anni prima che il Marvel Cinematic Universe imbastita un altro maxi arco narrativo come quello della Infinity Saga.

Queste le parole della produttrice:

"Il nostro obiettivo in questo momento è concentrarci sui titoli che abbiamo presentato per la Fase 4 ... ovviamente quelle storie saranno nuove, eccitanti, diverse e in grado di connettersi con il pubblico come sono stati gli altri film precedenti. Dieci anni fa, il nostro sogno era quello di arrivare al livello di Infinity War ed Endgame. Non potevamo sapere quello che sarebbe successo, e oggi ci sembra incredibile aver realizzato quello che abbiamo realizzato. Sarebbe fantastico tornare a quel livello fra dieci anni, ma per farlo di nuovo dobbiamo continuare a costruire il MCU su quanto abbiamo fatto finora. E ora ovviamente con il nostro lato Disney+ e le mini-serie e con i nostri personaggi che si stanno avventurando in quel mondo, avremo modo di avanzare verso il futuro con più franchising, più proprietà e più storie."

Tra i prossimi progetti dei Marvel Studios vi ricordiamo il calendario della Fase 4 Black Widow (1 maggio 2020), The Falcon & The Winter Soldier (autunno 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), Spider-Man 3 (16 luglio 2021), What If ...? (estate 2021), Hawkeye (autunno 2021) e Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021).

L'unico titolo della Fase 5 di cui si conosce una data di uscita finora è Black Panther 2 (6 maggio 2022). Previsti anche Blade, Ms. Marvel, Moon Knight, Ant-Men 3, She-Hulk e un misterioso film cross-over con Spider-Man.

