I Marvel Studios non hanno adottato misure speciali per gli spoiler di Holland e Ruffalo

L'edizione home video di Avengers: Endgame ha debuttato negli Stati Uniti e per l'occasione Kevin Feige ha partecipato a una speciale sessione di Q&A organizzata da Empire, e tra le domande poste al presidente dei Marvel Studios non poteva mancare un riferimento agli spoiler di Tom Holland e Mark Ruffalo.

Gli interpreti di Spider-Man e Hulk nel Marvel Cinematic Universe, infatti, sono ormai celebri per la loro tendenza a svelare in anticipo dettagli sui loro film nonostante la forte campagna anti-spoiler dei Marvel Studios.

Tuttavia, stando a Feige, lo studio in realtà non ha mai preso particolari provvedimenti per evitare ai due attori di spifferare tutto: "La verità è che Tom è fantastico, e ha tenuto per sé un sacco di segreti. Alla due milionesima volta che è venuto fuori che è terribile a tenere i segreti, è venuto da me e mi ha detto 'Sai, io tengo molti segreti..' Lo so, ma ora è qualcosa di divertente. E lui spoilererà qualcos'altro. Non abbiamo adottato misure speciali per Tom o Mark Ruffalo, che ha la tendenza di lasciare i suoi tabulati telefonici dovunque e a qualsiasi ora. Ma sono entrambi talmente adorabili che ti fanno diventare matto."

Reduce dal successo record al box office, Avengers: Endgame si prepara ad arrivere in Italia il prossimo 14 agosto in formato digitale e il 4 settembre in versione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD nei negozi fisici. Qui trovate tutti i dettagli sull'edizione home video di Endgame e la nostra recensione del film dei fratelli Russo.