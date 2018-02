Marvel Studios: Natalie Portman aperta ad un suo ritorno

Il personaggio di, interpretata dall'attrice, ha debuttato all'interno del Marvel Cinematic Universe nel primodel 2011; soltanto citata in, è poi tornata nel 2013 in

Sfortunatamente, secondo le voci di corridoio, l'attrice ha deciso di non partecipare ad ulteriori film dopo un litigio interno con i Marvel Studios. La Portman voleva Patty Jenkins (poi regista di Wonder Woman) al timone del secondo film, ma le idee della Jenkins (che voleva realizzare "il Romeo & Giulietta della Marvel") non si sposavano con quelle dello studio, portando la prima ad abbandonare di sua scelta il progetto in maniera amichevole e la Marvel ad ingaggiare Alan Taylor. Una decisione che non fu condivisa dalla Portman; di conseguenza il suo personaggio fu solo citato in Avengers: Age of Ultron ed è totalmente assente nel recente Thor: Ragnarok, dove si rende noto che lei e Thor si sono lasciati. Fine della storia.

Ora, però, durante una nuova promozione, messi da parte i dissapori, l'attrice si è definita aperta ad un suo futuro ritorno nel Marvel Cinematic Universe: "Sono aperta ad ogni cosa, completamente, ma non ho alcuna news a riguardo!".

Nei fumetti, la Foster diventa successivamente Thor e con il futuro dell'MCU ancora da scrivere, potrebbe essere una possibilità rivedere l'attrice impugnare Mjolnir. Voi cosa ne dite?