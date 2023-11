Marvel Studios nascondono 3 film segreti ancora da svelare: quali potrebbero essere?

Il nuovo calendario delle uscite Disney dal 2024 al 2031, aggiornato dopo i recenti rinvii di Deadpool 3, Captain America 4, Thunderbolts e Blade, conferma ancora una volta che i Marvel Studios stanno nascondendo 3 film segreti ancora da svelare.

I tre progetti, tutti fissati per il 2026, compaiono infatti nel calendario delle nuove uscite Disney in programma per i prossimi anni, ma sono tenuti nascosti dalla dicitura 'film Marvel senza titolo': al momento conosciamo solo le date d'uscita previste dallo studio, vale a dire quelle del 13 febbraio 2026, del 24 luglio 2026 e del 6 novembre 2026, e vale certamente la pena notare che due di questi titoli, nello specifico quelli del 24 luglio e del 26 novembre, usciranno dopo Avengers: The Kang Dynasty, la cui data d'uscita è invece fissata all'1 maggio 2026.

Impossibile stabilire con certezza quali potrebbero essere questi tre film, che porteranno a quattro il numero totale di lungometraggi MCU in arrivo nelle sale nel 2026 (la stessa cosa avverrà nel 2025, con Captain America: Brave New World, Fantastici 4, Thunderbolts e Blade, che in quell'anno usciranno rispettivamente nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre), ma tra i papabili sono da menzionare certamente Thor 5 e Doctor Stranger 3, due titoli che potrebbero essere strettamente connessi alla Saga del Multiverso. Ci sentiamo di escludere Shang-Chi 2, che potrebbe slittare alla Fase 7 e alla prossima Saga del MCU a meno che la Marvel non decida di affidarlo ad un regista diverso da Destin Daniel Cretton (già scelto per dirigere Avengers: The Kang Dynasty) mentre sembrerebbe sempre più probabile Young Avengers, sia alla luce delle precedenti indiscrezioni rese note dal solito insider My time to shine hello sia dal finale del nuovo film The Marvels. Infine, non dimentichiamo Armor Wars, titolo Marvel annunciato inizialmente come serie tv ma poi aggiornato a lungometraggio per il grande schermo, né un eventuale Eternals 2 o un sequel di Black Panther: Wakanda Forever.

In tutto questo, poi, dovrà andarsi ad inserire anche Spider-Man 4 con Tom Holland, il cui annuncio però spetterà alla Sony: ci si aspetta che il film arrivi prima di Avengers: The Kang Dynasty, dato che Peter Parker dovrebbe avere un ruolo centrale nella storia del Multiverso (anche considerate le sue avventure in fatto di Varianti).

Con gli scioperi di Hollywood terminati i Marvel Studios potrebbero svelare nuovi annunci, quindi restate sintonizzati.