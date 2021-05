Marvel Studios, la musica di apertura diventa un carillon in questo emozionante video

I fan del Marvel Cinematic Universe sono abituati da anni ad ascoltarlo prima di ogni film, o negli ultimi tempi prima delle nuove serie della Fase 4, magari con qualche leggera variazione sul tema. Il tema d'apertura composto da Michael Giacchino, la fanfara che accompagna lo spegnersi delle luci in sala, viene ora celebrato in una nuova versione.

Come possiamo vedere sul canale YouTube Music Box Rox, e all'interno della notizia, la musica di apertura dei Marvel Studios è stata trasformata infatti in un carillon. Sulla scheda che riproduce i suoni, oltre ai classici buchi, sono raffigurati personaggi come Iron Man, Thor, Black Panther e Falcon, oltre al logo Marvel nella parte finale.

Dopo i tributi degli eroi Marvel per la Festa della Mamma, quindi, qualcuno potrebbe utilizzare un carillon del genere anche per tenere buoni i bambini. L'ingegnosa trovata fa il paio con l'elmo di Iron Man perfettamente funzionante ricreato da un fan nei giorni scorsi.

Presentata per la prima volta al Comic Con di San Diego nell'estate 2016, la fanfara Marvel di Michael Giacchino è apparsa per la prima volta in un film con Doctor Strange. La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, iniziata con WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, proseguirà con Loki dal 9 giugno, e successivamente con Black Widow e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.