I Marvel Studios mostreranno il trailer di Black Window durante il Comic-Con

Ad una settimana dall'inizio ufficiale della 50esima edizione del Comic-Con di San Diego, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni circa ciò che le varie major mostreranno, con particolare attenzione per quanto riguarda i Marvel Studios.

L'assenza dal Comic-Con dello scorso anno si è poi tramutata in un 2019 ricchissimo per la compagnia di Kevin Feige, con Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home schizzati nei primi posti della classifica dei maggiori successi dello studio. Quest'anno però la situazione è diversa proprio a causa dei tre titoli sopraelencati, soprattutto per il film dei Russo, che ha messo fine alla Prima Era del MCU.

L'intera industria Hollywoodiana - come sottolinea Variety - si sta approcciando al Comic-Con 2019 con grande attenzione e curiosità, in quanto ci si aspetta che i Marvel Studios tornino a mostrare i muscoli per rilanciare il proprio universo cinematografico verso un nuovo corso narrativo.

Essendo l'unico film attualmente in produzione (le riprese stanno andando avanti da oltre un mese), Black Widow è il primo indiziato per una presentazione in grande stile sul palco della Sala H: "I Marvel Studios ovviamente presenteranno i titoli della loro nuova fase, su questo non c'è dubbio, ma stanno utilizzando una presentazione nella Sala H e questo vorrà dire pur qualcosa", dice un dirigente anonimo nel rapporto di Variety. "Sono pronto a scommettere che mostreranno qualcosa di pronto, come dei filmati o un trailer per Black Widow".

Ovviamente queste parole avvolte dall'anonimato non si traducono automaticamente in una conferma ufficiale, ma di certo la possibilità è ben più che concreta: negli anni precedenti, i Marvel Studios in quella stessa Sala H hanno mostrato alcune riprese anticipate da film come Guardians of the Galaxy Vol. 2, Black Panther e addirittura Avengers: Infinity War, molti mesi prima che quel contenuto fosse ufficialmente rilasciato al pubblico.

