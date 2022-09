Marvel Studios, un misterioso film della Fase 6 è stato appena rinviato di sette mesi

A pochi giorni dal panel dei Marvel Studios al D23, la Disney ha annunciato una serie di modifiche alle date di uscite dei suoi prossimi progetti cinematografici e tra questi è compreso anche un nuovo film Marvel Studios senza titolo.

Al momento non ci sono dettagli sul titolo, ma sappiamo che farà parte della Fase 6 presentata dai Marvel Studios al Comic-Con: questo perché la sua data di uscita originale era prevista per il 16 febbraio 2024, mentre dopo i nuovi aggiornamenti adesso arriverà nelle sale il 6 settembre 2024, ovvero due mesi prima di Fantastici Quattro, che invece arriverà l'8 novembre 2024.

Ovviamente, le speculazioni sono già partite: tecnicamente il titolo al momento è del tutto avulso dal concetto di 'Fase', dato che al Comic-Con Kevin Feige ha dichiarato che la Fase 5 terminerà con Thunderbolts (luglio 2024) mentre la Fase 6 inizierà con Fantastici Quattro (novembre 2024), e questo nuovo titolo misterioso cadrà esattamente tra i due progetti. Per il momento è impossibile stabilire 'da che parte andrà' il film, anche se è possibile che si tratti dell'atteso Deadpool 3, considerato che, come vi abbiamo riportato qualche settimana fa, Ryan Reynolds ha già iniziato i preparativi per le riprese.

Qualunque sia il film, comunque, è ragionevole presumere che 'ruberà' a Fantastici Quattro l'onore di aprire la Fase 6, il cui inizio dovrebbe avvenire a questo punto a settembre e non più a novembre. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

