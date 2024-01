Marvel Studios, per la prima volta il MCU è stato candidato ai Razzie Awards

Come da tradizione, prima dell'annuncio delle nomination agli Oscar è arrivato quello delle candidature per i controversi Razzie Awards, il 'premio' dedicato ai peggiori film dell'anno, e per la prima volta in assoluto l'edizione 2024 include un film Marvel Studios.

Questo primato poco lusinghiero spetta a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film del Marvel Cinematic Universe del 2023 che è stato accolto con freddezza da parte della critica e che è stato ancor più contestato dai fan della saga: il film con Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors è stato nominato dai Golden Raspberry Awards, segnando un precedente storico per la saga dato che dal 2008, anno della nascita del MCU con Iron Man, nessun film Marvel Studios era mai stato candidati ai Razzie.

Ant-Man 3 ha ottenuto invece ben quattro nomination: peggior regista, peggior attore non protagonista sia per Michael Douglas che per Bill Murray e peggior prequel/remake/ sequel. In passato altri progetti adiacenti al Marvel Cinematic Universe, come ad esempio Morbius della Sony, erano già stati nominati per i Razzies, ma appunto nessun progetto dei Marvel Studios era mai stato nominato per la controversa cerimonia di premiazione, la cui legittimità è stata spesso messa in dubbio nel corso degli anni.

Un 'record' meritato? Per altri contenuti scoprite tutti i film candidati ai Razzie Awards 2024.