Mark Ruffalo: 'Ho un'idea per un film su Hulk e un crossover con Wolverine'

In attesa di sapere se Mark Ruffalo apparirà in She-Hulk, l'interprete di Bruce Banner ha parlato del passato e futuro del personaggio in una recente intervista con Variety durante la quale ha anche raccontato di come Joss Whedon e Robert Downey Jr. lo hanno convinto a recitare in The Avengers.

"C'è un'idea che trovo davvero interessante" ha detto Ruffalo parlando di un eventuale stand-alone di Hulk. "Non abbiamo abbiamo mai seguito davvero la sua vita. È sempre un po' in disparte. È un po' il Rosencrantz e Guildenstern degli Avengers. Sarebbe interessante esplorare ciò che gli è accaduto in mezzo a tutti questi film."

Da grande amante dei fumetti Marvel, Ruffalo non ha mai nascosto la sua volontà di vedere un crossover tra Hulk e Wolverine, e ora che il mutante può essere incluso nel MCU non sembra avere cambiato idea. "Forse Hulk e Wolverine potrebbero incontrarsi" ha detto l'attore.

Ruffalo ha poi ricordato il suo primo contatto con i Marvel Studios, quando era ancora restio a vestire i panni del Golia Verde: "Provai a convincerli a non prendermi. Gli dissi, 'Non so se sono la persona adatta, non ho mai fatto niente del genere'. Ma Joss e Robert erano piuttosto convincenti sul fatto che potessi farcela. Ero spaventato. Molto spaventato. L'aspetto tecnologico rende il lavoro molto più complicato. Ho sempre fatico a gestirlo. Ma il mio motto è fai amiche le tue paure. Continua a sfidare te stesso."

Ricordiamo che i diritti per realizzare un film dedicato interamente ad Hulk sono attualmente in mano a Universal, dunque per vedere uno stand-alone sul personaggio dovrebbero arrivare novità su quel fronte. Voi cosa ne pensate? Cosa vi aspettate dal futuro di Hulk nel MCU? Fatecelo sapere nei commenti.