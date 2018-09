Marvel Studios: Mark Ruffalo vorrebbe un team-up tra Hulk e Wolverine

Tra gli scontri leggendari che i fan della Marvel vorrebbero vedere al cinema ci sono, senza ombra di dubbio, Hulk contro la Cosa ma anche Hulk contro Wolverine. Ed il secondo è un'idea che stuzzica - e non poco - anche l'attore Mark Ruffalo.

Parlando del futuro del Marvel Cinematic Universe, Mark Ruffalo ha dichiarato che vorrebbe vedere un team-up tra il suo Hulk e Wolverine: "Mi piacerebbe vedere un nuovo team-up in futuro e la combinazione Hulk-Vedova Nera non è male, ma... sarebbe molto fico, e la gente ne parla spesso... di vedere Hulk incontrare Wolverine, sarebbe un gran team-up. Hugh Jackman è grandioso, mi piacerebbe lavorare con lui, se vorrà... anche lui ha sempre parlato di Hulk vs. Wolverine, quindi sarebbe divertente".

Peccato che Hugh Jackman abbia detto addio al personaggio con Logan - The Wolverine e, dopo la recente acquisizione della Fox da parte della Disney, è probabile che la Marvel opterà per un recasting del personaggio.

Wolverine ha debuttato al cinema nel primo X-Men, con il volto di Jackman, nel 2000. Da allora l'attore ha interpretato il personaggio da protagonista di altri tre film corali (2002, 2006, 2014) e in tre pellicole stand-alone (2009, 2013, 2017), senza contare la sua apparizione in camei in altre pellicole della saga.