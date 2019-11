Marvel Studios, Mark Ruffalo ha parlato con Kevin Feige di un film su Hulk vs Wolverine

Nel corso di una recente apparizione al Tokyo Comic-Con Mark Ruffalo, attore che nel Marvel Cinematic Universe interpreta Bruce Banner, ha anticipato la possibilità di vedere in futuro un film su Hulk vs Wolverine.

Stando a quanto riporta ComicBook, l'attore ne avrebbe parlato con Kevin Feige in persona:

"Kevin Feige mi ha appena chiesto la scorsa settimana se avessi altre idee o storie per Hulk. E ho detto di sì, penso che ci siano ancora alcune storie da raccontare. E lui mi ha detto: 'Beh, perché non vieni a parlarmene, così vediamo se riusciamo a trovare un posto per te nell'universo Marvel?'".

Come anticipato dal titolo della nostra news, almeno una di queste idee coinvolgerebbe uno dei personaggi che la Disney ha acquistato attraverso la fusione con la 20th Century Fox, ovvero Wolverine, che al cinema finora è stato interpretato esclusivamente da Hugh Jackman durante la ventennale saga degli X-Men.

"Hulk vs. Wolverine", ha detto Ruffalo. "Mi piacerebbe vedere quella storia. Hulk vs. Wolverine."

Essendo un mutante, Wolverine è quasi sempre associato agli X-Men, sebbene sia stato anche un Avenger. Creato da Roy Thomas, Len Wein e John Romita Sr., Wolverine ha combattuto Hulk e Wendigo nella sua prima apparizione di sempre, avvenuta proprio sulle pagine di The Incredible Hulk #184, albo datato 1974. Trarre ispirazione da quella storia potrebbe essere un modo interessante per presentare Wolverine nel Marvel Cinematic Universe, ma soprattutto permetterebbe a Kevin Feige di aggirare il problema di diritti con la Universal Pictures riguardante il brand di Hulk, che impedisce al personaggio di apparire in un film stand-alone, garantendogli solo ruoli secondari (come abbiamo visto nelle pellicole degli Avengers o in Thor: Ragnarok).

