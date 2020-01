Marvel Studios, Mark Ruffalo diventa Hulk anche grazie ad un celebre filtro di Instagram

Alcuni attori sono nati per uno specifico ruolo, e ultimamente ci si è messo anche Instagram a rappresentarne l'inconfutabile prova: se non ci credete, guardate come il video in calce all'articolo incastri per sempre Mark Ruffalo nella parte di Hulk.

Nell'improbabile caso in cui non lo sapeste, c'è un nuovo filtro Instagram che sta dilagando in tutto il mondo e che permette di associare il vostro volto a quello di alcuni noti personaggi della cultura pop, da Star Wars ai protagonisti dei film d'animazione Disney, dai Pokémon agli eroi del Marvel Cinematic Universe.

Anche l'interprete di Bruce Banner si è cimentato nella "sfida", e il personaggio che il social network gli ha affibbiato è stato nientemeno che ... Hulk! Per rendere ancora più esilarante la cosa - oltre alla spropositata reazione della star - va notato che l'immagine scelta è quella dell'Hulk di Edward Norton, protagonista dell'unico film stand-alone MCU dedicato al supereroe verde che fu rimpiazzato da Ruffalo a partire da The Avengers.

Vi ricordiamo che Mark Ruffalo tornerà per doppiare Bruce Banner/Hulk nella serie animata What If ...?, in uscita nel 2021 e parte integrante della Fase 5. Per quanto riguarda delle sue eventuali parti live-action, i Marvel Studios non hanno ancora reso noti i piani per il personaggio, ma con l'arrivo su Disney+ della serie dedicata a She-Hulk (la cugina di Bruce Banner nei fumetti Marvel) è molto probabile che presto o tardi il supereroe sarà richiamato in servizio dopo l'impresa di Avengers: Endgame.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.