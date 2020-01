Marvel Studios: una magnifica fan art immagina il look del Mandarino e Shang-Chi

In queste ore è comparsa su Instagram un'incredibile fan art che immagina Simu Liu e Tony Leung Chiu-wai nei panni rispettivamente di Shang-Chi e Il Mandarino, nuovo villain del Marvel Cinematic Universe la cui "versione fantoccio" era già apparsa in Iron Man 3.

Come al solito, potete gustarvela in calce all'articolo.

Nonostante l'inizio della produzione sia alle porte, ad oggi si sa davvero poco del film, a parte il fatto che Liu, Leung e Awkwafina sono stati scelti per i ruoli principali. Nella giornata di ieri, inoltre, è stato confermato che anche Michelle Yeoh si è unita al cast, cosa che fa di lei la seconda attrice - dopo Gemma Chan - ad interpretare due diversi ruoli nel MCU, dopo quello ricoperto in Guardiani della Galassia 2.

Ricordiamo che Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sarà collegato alla saga principale di Iron Man e uscirà il 12 febbraio 2021 come parte integrante della Fase 4 del MCU. Gli altri film in uscita dei Marvel Studios sono Black Widow (29 aprile 2020), The Eternals (6 novembre), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), l'ancora senza titolo Spider-Man 3 (16 luglio 2021), Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021) e Black Panther 2 (6 maggio 2022).

Tra le serie in sviluppo per Disney+ ricordiamo Falcon & The Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If ...?, Occhio di Falco, Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight, mentre gli altri film ancora privi di una data di uscita sono Blade, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2 e Ant-Man 3.