Marvel Studios: Lea Thompson stuzzica i fan riguardo Howard il Papero

Dopo esser apparso, in dei camei, nei due film sui Guardiani della Galassia (ed aver 'rischiato' di far parte di Avengers: Infinity War), sono molti i fan che hanno richiesto a gran voce il ritorno di Howard il Papero.

E l'attrice Lea Thompson, che aveva partecipato al film-flop (poi diventato un cult) degli anni '80 Howard e il destino del mondo, aveva più volte affermato di avere un'idea per il rilancio di Howard il papero sul grande schermo e di averne parlato direttamente con i Marvel Studios. Ora la Thompson ha svelato il resoconto di quell'incontro.

"Howard è stato il primo film ispirato ad un fumetto Marvel ed ora c'è un intero universo Marvel al cinema. Inserire Howard in quest'universo con gli effetti speciali di oggi sarebbe grandioso. Io ho proposto alla Marvel la mia idea e loro l'hanno amata" ha svelato l'attrice "Ho lavorato a stretto contatto con Chip Zdarsky e Joe Quinones, che hanno realizzato la run a fumetti più recente di Howard, ad un pitch per la Marvel. E loro l'hanno apprezzato. Gli è veramente piaciuto ma mi hanno detto 'non abbiamo piani per una cosa simile, ma ora stiamo lanciando un servizio streaming, ti richiameremo'. Quindi twittate, ragazzi! E' un bel pitch, lo amereste, renderebbe tutti i fan di Howard fieri".

Che la Marvel possa realizzare qualcosa su Howard per il nuovo servizio streaming Disney?