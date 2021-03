Marvel Studios a lavoro sugli X-Men: il reboot sarà intitolato The Mutants?

Ad oggi il pubblico non aveva avuto modo di conoscere alcun dettaglio a proposito del nuovo film degli X-Men, reboot dei Marvel Studios ambientato nel canone del Marvel Cinematic Universe, a parte la conferma - arrivata da Kevin Feige in persona quasi due anni fa - della sua esistenza.

Come noto l'ultimo aggiornamento col 'gene-x' arrivato dalla Disney è stato quello relativo a Deadpool 3 di Ryan Reynolds, che lo stesso Feige ha confermato essere in sviluppo attivo con marchio rated-r, ma ora a quanto pare i fan degli X-Men possono iniziare ad entusiasmarsi.

Secondo quanto riportato in esclusiva da The Illuminerdi, un portale che nel corso dei mesi ha saputo conquistarsi buone dosi di credibilità soprattutto in fatto di prodotti Disney, i Marvel Studios starebbero sviluppando un lungometraggio basato sugli X-Men, provvisoriamente intitolato The Mutants. La notizia arriva a poche ore dal finale di WandaVision, che ha inaugurato la Fase 4 del MCU e soprattutto un 2021 ricchissimo con ben altre quattro serie tv per Disney+ e quattro lungometraggi. Per il 2022 Disney e i Marvel Studios hanno già confermato oltre dieci progetti, mentre dal 2023 in poi i piani di Feige si fanno un po' più nebulosi per il pubblico: tra i progetti in cantiere ricordiamo Guardiani della Galassia 3 di James Gunn e I Fantastici 4 di Jon Watts.

Gli Illuminerdi però aggiunge al mix anche The Mutants, nuovo film sugli X-Men prodotto da Kevin Feige: le fonti del portale, oltre a riportare il titolo provvisorio, si sono limitate a definirlo come 'attualmente in fase di sviluppo' e al momento non sono emersi ulteriori dettagli.

Vi avvisiamo di considerare queste indiscrezioni per ciò che sono, ovvero voci di corridoio non confermate ufficialmente né da Disney né da Marvel, anche se la reputazione di The Illuminerdi è tendenzialmente più solida di altri portali affini. Aspettatevi dunque nuovi aggiornamenti nel prossimo futuro.