I Marvel Studios a lavoro su un progetto per gli Agents of Atlas come sequel di Shang-Chi

Dopo l'indiscrezione del film su Spider-Woman in sviluppo alla Sony e l'annuncio di un nuovo film Marvel/Sony per ottobre 2021, arriva un nuovo rumor questa volta riguardante nello specifico il Marvel Cinematic Universe.

Secondo GWW, un progetto di Agents of Atlas è attualmente in sviluppo ai Marvel Studios come follow-up per Shang Chi and the Legend of the Ten Rings, che fungerà da punto di partenza per alcuni personaggi. Non è chiaro se si tratta di un film o di una serie per Disney+.

Nel mondo dei fumetti gli agenti Atlas sono in circolazione dagli anni '50 e la formazione originale presentava una serie di personaggi disparati. Il titolo è stato rilanciato l'anno scorso come New Agents of Atlas, con un team composto da supereroi asiatici e asiatici-americani che include proprio Shang-Chi, e insieme a lui anche Silk, White Fox e Brawn. Il progetto consentirebbe anche a Randall Park, visto in Ant-Man & The Wasp, di tornare come agente Jimmy Woo.

Secondo CBM la fonte citata da GWW ha fornito alcuni scoop sostanziosi nel corso degli anni e sarebbe molto vicina alla compagnia di Kevin Feige, quindi il rumor non sarebbe totalmente da ignorare. Supponendo che ci sia un po' di verità dietro l'indiscrezione, e tenendo conto che, anche qualora la notizia fosse autentica, la casa di produzione potrebbe decidere di cambiare rotta in qualsiasi momento ... quali personaggi vorreste vedere sullo schermo, grande o piccolo che sia? Conoscete gli Agents of Atlas?

Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.