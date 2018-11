Marvel Studios: Kevin Feige sull'importanza futura del Regno Quantico

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato ufficialmente che il Regno Quantico visto in Ant-Man and the Wasp avrà sempre più importanza nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Il Marvel Cinematic Universe, dunque, vedrà il Regno Quantico assumere ancora più importanza di quanto gli sia stata data fino ad oggi. Lo ha confermato Feige nel corso di una nuova intervista: "Alla fine di Ant-Man seguiamo Scott Lang all'interno del Regno Quantico per la prima volta. Il Regno Quantico, poi, è stato esplorato maggiormente in Doctor Strange, quando entravamo nel multiverso. Era il nostro test. Ma ora il Regno Quantico è un altro territorio con cui poter giocare. Questo Regno Quantico è qualcosa di molto più grosso di quanto immaginato, e ci sono molte avventure che potremmo vivere in quel Regno e che potremmo esplorare in altri film".

Agli arresti domiciliari in seguito agli eventi di Captain America: Civil War - in cui Lang (Paul Rudd) si univa al team di Captain America -, Scott (Paul Rudd) viene richiamato dal Dr. Hank Pym (Michael Douglas) e da sua figlia Hope van Dyne (Evangeline Lilly) per una nuova missione, in cui Ant-Man dovrà allearsi con Wasp - per l'appunto Hope. A fronteggiarli c'è Ghost, la villain interpretata dall'attrice Hannah John-Kamen (Ready Player One). Nel cast ritroveremo anche attori come Michael Pena, David Dastmalchian, Tip 'T.I.' Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale e Abby Ryder Fortson. Tra le new entry sono da segnalare Randall Park, Laurence Fishburne e Walton Goggins; Michelle Pfeiffer, invece, interpreta Janet Van Dyne, la Wasp originale, madre di Hope e moglie di Hank Pym.

Ant-Man and the Wasp ha debuttato nei cinema italiani lo scorso 14 agosto.