Marvel Studios: Kevin Feige sui diritti di Namor e i personaggi Netflix nei film

Il Marvel Cinematic Universe è amatissimo dai fan della Casa delle Idee, eppure per Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, non sempre è tutto 'rose e fiori', come recita il detto.

Infatti, uno dei problemi principali dei Marvel Studios in questi anni sono i diritti di sfruttamento cinematografico dei personaggi dati in licenza, anni fa, a vari studios Hollywoodiani. Il problema "X-Men" e "Fantastici Quattro" potrebbe venir risolto entro l'estate del 2019, grazie all'accordo Disney/Fox, mentre con Spider-Man è semi-risolto per via dell'accordo esclusivo con Sony. All'appello mancherebbe Namor, i cui diritti sono ancora in mano alla Universal Pictures. A parlarne è proprio Kevin Feige che non nasconde il desiderio di poter utilizzare il personaggio e afferma: "E' una situazione piuttosto complicata. Probabilmente c'è un modo per risolvere la questione ma... non è una situazione chiarissima come lo era per gli altri personaggi".

L'altro problema sono i personaggi dei serial Netflix come Daredevil o Punisher. Ancora una volta Feige afferma che sarebbe felice di vedere questi eroi interagire con i personaggi cinematografici ma che le tempistiche differenti tra i due prodotti lo rendono ancora impossibile: "Un'altra questione che non so, è tutto da vedere. Molto di quello che stanno facendo è già stato pianificato. E noi abbiamo girato Avengers 4. Molto di quello che faremo è già pianificato ma... come dico sempre: mai dire mai. Ma non sono sicuro di quando questo potrà accadere".