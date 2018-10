Marvel Studios: Kevin Feige stuzzica i fan riguardo Namor

Come anticipato dai noi in un'altra notizia relativa al primo trailer di Avengers 4, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato, per la prima volta, in maniera positiva, del personaggio di Namor.

Durante un'intervista, Kevin Feige ha parlato apertamente di Namor ed ha spiegato che "PUO' apparire all'interno del Marvel Cinematic Universe" e che, almeno al momento, i Marvel Studios stanno decidendo "se farlo apparire" e, in caso di responso positivo, "quando". Anche se è tutto piuttosto vago, questa è una grossa notizia.

La situazione di Namor, a livello cinematografico, infatti, era piuttosto ambigua e confusa. I diritti di sfruttamento cinematografico erano in mano alla Universal Pictures e, sebbene non abbia mai realizzato una pellicola su di lui, questi erano rimasti legati a questo studio per qualche cavillo legale, rendendo impossibile, per la Marvel, utilizzare il personaggio per il suo universo cinematografico.

Proprio lo scorso anno, Feige ne aveva parlato in un'intervista, affermando: "non è una situazione chiara come per altri personaggi in licenza". Ora sembra che il personaggio, in qualche modo, sia tornato utilizzabile per la Marvel, quantomeno tramite un possibile accordo con la Universal o una ri-acquisizione dei diritti.

Non resta che aspettare potenziali nuove notizie in futuro, sperando di vedere Namor al cinema molto presto.