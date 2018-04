Marvel Studios: Kevin Feige è interessato al personaggio di Moon Knight

Di personaggi che la Marvel ha a disposizione per il futuro del Marvel Cinematic Universe ce ne sono tantissimi. Questa mattina abbiamo parlato di Nova, descritto come un personaggio dal grande potenziale da Kevin Feige in persona.

Questa sera, in un'altra intervista, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, nomina un altro personaggio che, secondo lui, sarebbe una gradita new entry all'interno del Marvel Cinematic Universe sempre più in espansione.

Stiamo parlando del vigilante noto come Moon Knight, uno dei personaggi da sempre più amati dai fan della Marvel. Feige ha spiegato: "Certo che mi piacerebbe vedere Moon Knight nel nostro Universo. Stiamo parlando tra dieci anni? Tra 15 anni? Certo è che abbiamo un bel po' di personaggi, nei nostri uffici di sviluppo, a cui guardiamo costantemente. E di lui ne abbiamo sicuramente parlato, ne abbiamo discusso".

Secondo i fan Moon Knight potrebbe essere meglio integrato nel mondo dei serial Netflix dove ci sono personaggi decisamente molto più violenti ed oscuri come Daredevil e Punisher. Sfortunatamente, con l'arrivo della piattaforma digitale Disney nel 2019 Netflix potrebbe non avere più i diritti di ulteriori personaggi per creare nuove serie Marvel, dunque il destino di Moon Knight o è al cinema oppure in un'altra serie tv prodotta per un'altra emittente o piattaforma.