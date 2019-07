Marvel Studios: Kevin Feige conferma l'arrivo di film su Fantastici 4 e X-Men

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha voluto ufficializzare un reboot di Blade, rimandando al "prossimamente" altri annunci sul futuro del Marvel Cinematic Universe.

Per intenderci, stiamo parlando di Fantastici Quattro e degli X-Men. Le proprietà sono tornate in mano ai Marvel Studios quest'anno, dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney che permetterà allo studio di reboottare questi personaggi e inserirli nel loro Marvel Cinematic Universe.

Un po' come per altri sequel di film Marvel famosi, anche per queste proprietà Feige ha affermato che si, effettivamente sono in fase di sviluppo attivo ma che ci vorrà un po' di tempo prima che lo studio li annunci ufficialmente. Insomma, annunci ufficiali rimandati al prossimo San Diego Comic-Con o, chissà, forse addirittura tra due anni da oggi!

Mentre gli X-Men, in mano alla Fox, hanno avuto una run piuttosto di successo sul grande schermo, fatta di alti e bassi, per i Fantastici Quattro le cose sono andate diversamente. Dopo due film dal modesto successo, la Fox ha tentato un reboot, nel 2015, che è stato un flop sonoro.