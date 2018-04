Marvel Studios: Kevin Feige aperto all'horror, conferma un potenziale film sugli Eterni

Qualche settimana fa vi abbiamo riportato un interessante rumor che voleva i Marvel Studios sviluppare una pellicola totalmente incentrata sugli Eterni, personaggi creati da Jack Kirby nel 1976.

Quella voce di corridoio è stata - almeno parzialmente - confermata proprio dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, in persona che, durante un'intervista, ha affermato che effettivamente stanno sviluppando una pellicola dedicata agli Eterni ma se verrà realizzata o meno, per ora, è troppo presto: "Gli Eterni è uno di quei progetti che, a livello creativo, stiamo sviluppando in maniera attiva e abbiamo costantemente delle discussioni a riguardo per capire se crediamo abbastanza nella proprietà per annunciarne il film effettivo. Quel che posso dirvi è che stiamo lavorando ai film post-Fase Tre... ed Eterni potrebbe farne parte". Stando alle prime voci, il film in fase di sviluppo avrebbe il personaggio di Sersi (quindi una donna) come protagonista.

Oltre a questi, Feige ha parlato della possibilità di realizzare film di genere horror ambientati nel Marvel Cinematic Universe, citando Blade e Man-Thing come possibilità non proprio remote: "Adoro sia Blade che Man-Thing, personalmente. Ma Horror vuol dire tante cose? Di quale genere parliamo? Di film come Venerdì 13 o Non aprite quella porta oppure Poltergeist? Mi trovo molto più vicino a Poltergeist, per esempio, mi fece molta paura da ragazzino, ma è molto divertente. Mi piace molto giocare con i generi. Quando abbiamo realizzato Thor: Ragnarok e mi ricordo di commenti sul web che dicevano 'ecco qua, la Marvel ora è ufficialmente comica, ha impostato quel tono da commedia e farà solo commedie'. Leggendoli mi sono detto 'aspettate Black Panther'. Ed ora che Black Panther è uscito, e con Infinity War all'orizzonte, tutti a dire 'ora tutto è più serio, più dark...'. Semplicemente dipende dal tipo di storia e di personaggi che stiamo trattando.".