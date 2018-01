Marvel Studios: Kevin Feige ancora non sta pensando all'acquisizione Fox

Dopo l'acquisizione, da parte della, della Twentieth Century Fox , i fan di tutto il mondo non vedono l'ora di vedere glie ientrare a far parte del

Ma se state trattenendo il respiro finché questo accadrà effettivamente... vi consigliamo di respirare. Perché, durante la premiere di Black Panther, intervistato a riguardo, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che, al momento, non sta ancora pensando al loro ingresso nell'Universo Cinematografico Marvel.

"La verità è che credo che stiano ancora finalizzando l'accordo. Non ci è stata fatta alcuna comunicazione, e noi non ci stiamo pensando" spiega il presidente dello studio "Ci stiamo concentrando su tutto quello che abbiamo già annunciato. Se quell'accordo sarà finalizzato, allora inizieremo a pensarci. Fino ad allora, abbiamo ancora tanto da fare.".

Feige ha chiarito che nessuno dei film fissati per il 2019 subirà degli slittamenti per via dell'acquisizione (magari per far posto ad un nuovo film sui F4 o X-Men): "Potrebbero volerci anni prima di vederli. Abbiamo già annunciato i film del 2019, nessuno di loro subirà variazioni.".

Il presidente ha comunque chiarito a Vulture che, almeno allo stato attuale delle cose, sarà lui il presidente dello studio per gli anni che verranno e, che per ora, non ha intenzione di lasciare.