Marvel Studios, ecco Kahhori: la prima supereroina originale del Marvel Cinematic Universe

Il ceo della Disney Bob Iger, nel parlare della prossima ristrutturazione della Marvel, aveva menzionato la necessità di introdurre nuovi personaggi rispetto alla produzione di infiniti sequel sugli stessi eroi, e a questo proposito ecco arrivare Kahhori, la prima supereroina originale del MCU.

La Marvel ha annunciato il nuovo eroe, una giovane donna di nome Kahhori, in un post sul suo sito web. Secondo l'azienda, l'occasione per introdurre questo nuovo personaggio - il primo creato dai Marvel Studios, che invece finora avevano sempre utilizzato personaggi Marvel tratti dai fumetti - si presenterà nella seconda stagione di What If...?, l'acclamata serie tv animata distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Disney Plus: la puntata in questione immagina cosa sarebbe accaduto nel MCU se il Tesseract fosse caduto sulla Terra nella sovrana Confederazione Haudenosaunee prima della colonizzazione dell'America.

E' presto detto: a quanto pare il potere del Tesseract trasforma un lago in una porta per le stelle e guida Kahhori, una giovane donna Mohawk, in una ricerca per scoprire il suo potere. Ryan Little ha scritto l'episodio che introdurrà la nuova supereroina, con la Marvel che ha lavorato a stretto contatto con i membri della Mohawk Nation, come lo storico Doug George e l'esperta di lingua Mohawk Cecelia King, per garantire alla puntata sensibilità e autenticità nel rispetto dell'esperienza dei nativi americani. In particolare, l'episodio incorporerà la lingua Mohawk e sarà ambientato nella regione di Akwesasne, situata nell'attuale stato di New York. In calce all'articolo potete ammirare una prima immagine ufficiale di Kahhori, distribuita da Marvel.com.

Ricordiamo che What If 2 non ha ancora una data d'uscita su Disney+, anche se le recenti indiscrezioni sul cambio di programmazione della Saga del Multiverso la collegano alla Fase 6.