Marvel Studios: Jim Starlin parla del futuro di Adam Warlock al cinema

In una delle scene post-titoli di coda di Guardiani della Galassia vol.2 veniva annunciata la nascita del personaggio di Adam Warlock. Ma ora che James Gunn è 'fuori' da Guardiani della galassia vol.3, quale futuro verrà riservato a Warlock?

La domanda è chiara: Adam Warlock apparirà comunque nel Marvel Cinematic Universe? Il creatore del personaggio nei fumetti, Jim Starlin, ha provato a rispondere, chiaramente senza sapere nulla di ciò che bolle in pentola ai Marvel Studios.

"Mentre mi state intervistando, il terzo Guardiani è posticipato a data da destinarsi. E non so cosa accadrà" ha affermato Starlin "Ho i miei sospetti su chi ingaggeranno come regista per quel film, ma non sono nel giro dei Marvel Studios quindi sto speculando quanto potete speculare voi sul web. Quindi quanto dello script di Gunn verrà usato, quale piano c'è per l'utilizzo di Warlock in quel film o nel futuro dell'universo Marvel... sapete la Marvel ha un piano gigantesco. Kevin Feige è il capitano di quella nave, non so cosa abbia pianificato per questi film, ma spero di poter vedere Adam Warlock prendere vita in futuro".

Ovviamente con James Gunn fuori dai giochi non è chiaro se e quando Warlock verrà presentato - e soprattutto nel terzo Guardiani. E' chiaro che l'introduzione del personaggio nel Marvel Cinematic Universe, salvo imprevisti, avverrà.