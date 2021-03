Marvel Studios introdurranno la figlia di Blade? Il casting fa discutere!

Una nuova nota per il casting scovata dai sempre attentissimi colleghi di The Disinsider suggerisce che i Marvel Studios introdurranno la figlia di Blade nel nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista Mahershala Ali.

Gli ultimi rapporti avevano segnalato un'inizio delle riprese entro il 2021, alimentando le voci su un possibile team-up col Moon Knight di Oscar Isaac, e stando a quanto segnalato da The Disinsider la produzione potrebbe essere già all'opera per assemblare il proprio cast. Il sito afferma che lo studio sta attivamente cercando l'attrice giusta per un personaggio di nome Ruby, un'adolescente descritta come "premurosa, seria e oppressa dalla consapevolezza di dover crescere in un mondo complesso", e secondo le indiscrezioni dovrebbe trattarsi della figlia di Blade.

Questo perché il ruolo di tale misteriosa Ruby viene descritto come "una parte secondaria fondamentale nel film", e ovviamente le speculazioni sono andate dritte dritte verso Fallon Gray, l'adolescente che nei fumetti Marvel scopre di essere la figlia di Eric Brooks, alias Blade. Curiosamente il personaggio non è mai stato pubblicato, perché il suo creatore Tim Seeley si ritirò dal progetto in quanto per via del colore della propria pelle: da scrittore bianco, decise di cedere la storia di un'adolescenza afroamericana ad un collega di colore.

Da allora, tutto ciò che i fan hanno visto di Fallon Gray sono alcuni artwork ma i Marvel Studios potrebbero portare avanti quell'idea, considerato anche che, come richiesto da Seeley, il film sarà scritto da un'autrice afroamericana.

Naturalmente vi invitiamo a considerare queste informazioni come del tutto non ufficiali, e vi ricordiamo che Blade, The Vampire Slayer - questo, secondo i rumor, il titolo del film - non ha ancora una data di uscita ben definita, sebbene sia opinione comune che finirà col riempire lo slot del 7 ottobre 2022 già prenotato dai Marvel Studios.