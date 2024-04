Marvel Studios: indovinate qual è stato il grande film assente dal panel CinemaCon

Kevin Feige e i Marvel Studios hanno tenuto una presentazione molto ricca al CinemaCon di Las Vegas, con grosse anticipazioni su Deadpool & Wolverine, Captain America: Brave New World, Thunderbolts* e perfino I Fantastici 4, ma il grande assente della serata sta facendo discutere i fan.

Stiamo parlando ovviamente di Blade, il 'maledetto' film con Mahershala Ali: a quanto pare, infatti, Kevin Feige non ha neppure nominato il film in lavorazione ormai da tantissimi anni, cosa che ovviamente ha gettato nuovamente i fan nello sconforto, e proprio ora che le ultime indiscrezioni avevano fatto ben sperare in vista di una possibile data d'inizio delle riprese.

Annunciato per la prima volta all'SDCC '19, lo sviluppo del reboot di Blade guidato da Mahershala Ali è stato letteralmente da incubo: lo sceneggiatore Michael Green è il sesto scrittore chiamato dalla Marvel per lavorare alla sceneggiatura del film, senza contare i registi che si sono susseguiti alla guida del film e i molteplici ritardi accumulati dalla produzione e le minacce (secondo le voci di corridoio) di Mahershala Ali di lasciare il film. La data d'uscita attualmente prevista è quella del 7 novembre 2025, ma la totale assenza del film dalla presentazione del CinemaCon non sembra promettere bene da questo punto di vista.

Tuttavia le indiscrezioni avevano parlato di una data d'inizio di riprese per la fine del 2024, quindi forse c'è ancora speranza per evitare un rinvio al 2026, specialmente se il film sarà davvero 'un progetto piccolo' senza grossi effetti speciali e atmosfere dark e rated-r.

