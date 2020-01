Marvel Studios ha incontrato in registi di Bad Boys For Life per progetti generici futuri

I registi di Bad Boys For Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, hanno incontrato i Marvel Studios ma non hanno parlato di un progetto specifico da sviluppare. I due registi stanno ottenendo buone recensioni oltreoceano con il nuovo capitolo di Bad Boys, atteso quasi diciassette anni, con un incasso di circa 73 milioni nell'ultimo week-end.

Nelle prime due settimane di programmazione, Bad Boys For Life ha più che raddoppiato il suo budget da 90 milioni di dollari, garantendo praticamente con certezza la produzione di Bad Boys 4.

Adil El Arbi e Bilall Fallah faranno probabilmente parte anche del prossimo film ma nel frattempo i due registi hanno posto le basi per un possibile futuro con Marvel Studios.

El Arbi ha parlato di una possibile collaborazione:"Ci hanno detto che a loro piace Bad Boys e ci hanno appena chiesto cosa vorremmo fare con loro. Quindi non c'è ancora nulla di pianificato, è stato solo un incontro".



Ovviamente entrambi sarebbero interessati a lavorare con Marvel/Disney:"Ora con Disney+ c'è così tanto da poter fare. Ci piacerebbe trovare qualcosa su cui lavorare con loro, ma non è ancora chiaro cosa potrebbe essere".

Sono giorni di contatti per Marvel Studios, che ha contattato Lulu Wang per la regia di un film dell'MCU. Inoltre gran parte della Fase 4 verrà completata alla fine del 2020, secondo quelli che sono attualmente i piani di Marvel Studios.